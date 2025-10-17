Из-за угрозы Tomahawk Путину срочно пришлось умолять Трампа - заявление Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Только одно обсуждение перспектив появления в Украине американских "Томагавков" заставило диктатора РФ Путина срочно звонить Трампу. Россияне больше не имеют никакой стратегической инициативы.

Об этом в соцсети X написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: Скриншот

По словам главного украинского дипломата, единственный инструмент, который есть у российских оккупантов — это террор против энергетической системы Украины и надежда, что зима может стать оружием, которое работает в их пользу.

"Вывод заключается в том, что нам нужно продолжать решительные шаги. Сила может действительно создать импульс для мира", — отметил Сибига.

По его словам, дальнейшие решительные решения так важны. Они будут гарантировать, что Путин не будет иметь иллюзий и будет вынужден стремиться к прекращению войны.

Ранее сообщалось, что во время разговора с Трампом диктатор РФ Путин просил его не передавать Украине ракеты Tomahawk. Владелец Кремля утверждал, что они якобы "не изменят ход войны".

Также сам Трамп с улыбкой рассказал журналистам, как Путин отреагировал на возможность появления в Украине "тысяч Томагавков". Путину идея не понравилась.