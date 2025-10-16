Tomahawk Украине — Путин умолял Трампа не передавать ракеты

Путин "умолял" Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk
Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путина просил его не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Глава Кремля утверждал, что они якобы "не изменят ход войны".
Об этом сообщают росСМИ.
О чем говорили Трамп и Путин
Помощник диктатора Юрий Ушаков сообщил, что Путин сказал Трампу, что ""Томагавки" не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям и урегулированию в Украине".
По его словам, Путин также "выразил заинтересованность России в мирном политико-дипломатическом решении конфликта".
В то же время спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев рассказал, что российская сторона подтвердила возможность проведения саммита с Трампом в Будапеште.
"Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтверждает "хороший и продуктивный" разговор между Путиным и Трампом. Следующий саммит состоится вскоре", — написал он в соцсетях.
Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который длился более двух часов. Значительное внимание было уделено войне в Украине.
После этого в Белом доме сделали заявление относительно встречи Путина и Зеленского. Там считают, что ее можно организовать.
