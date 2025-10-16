Tomahawk Украине — Путин умолял Трампа не передавать ракеты

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путина просил его не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Глава Кремля утверждал, что они якобы "не изменят ход войны".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

О чем говорили Трамп и Путин

Помощник диктатора Юрий Ушаков сообщил, что Путин сказал Трампу, что ""Томагавки" не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям и урегулированию в Украине".

По его словам, Путин также "выразил заинтересованность России в мирном политико-дипломатическом решении конфликта".

В то же время спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев рассказал, что российская сторона подтвердила возможность проведения саммита с Трампом в Будапеште.

"Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтверждает "хороший и продуктивный" разговор между Путиным и Трампом. Следующий саммит состоится вскоре", — написал он в соцсетях.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который длился более двух часов. Значительное внимание было уделено войне в Украине.

После этого в Белом доме сделали заявление относительно встречи Путина и Зеленского. Там считают, что ее можно организовать.