Tomahawk Україні — Путін благав Трампа не передавати ракети

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путіна просив його не передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk. Очільник Кремля стверджував, що вони нібито "не змінять хід війни".

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Про що говорили Трамп і Путін

Помічник диктатора Юрій Ушаков повідомив, що Путін сказав Трампу, що ""Томагавки" не змінять ситуації на полі бою, але завдадуть шкоди російсько-американським відносинам і врегулюванню в Україні".

За його словами, Путін також "висловив зацікавленість Росії в мирному політико-дипломатичному вирішенні конфлікту".

Водночас спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв розповів, що російська сторона підтвердила можливість проведення саміту з Трампом в Будапешті.

"Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтверджує "хорошу та продуктивну" розмову між Путіним та Трампом. Наступний саміт відбудеться незабаром", — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала понад дві години. Значна увага була приділена війні в Україні.

Після цього у Білому домі зробили заяву щодо зустрічі Путіна і Зеленського. Там вважають, що її можна організувати.