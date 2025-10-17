Через загрозу Tomahawk Путіну терміново прийшлось благати Трампа — заява Сибіги

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Лише одне обговорення перспектив появи в Україні американських "Томагавків" змусила диктатора РФ Путіна терміново телефонувати Трампу. Росіяни більше не мають жодної стратегічної ініціативи.

Про це у соцмережі X написав голова МЗС України Андрій Сибіга.

Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: Скриншот

За словами головного українського дипломата, єдиний інструмент, який є у російських окупантів — це терор проти енергетичної системи України та надія, що зима може стати зброєю, яка працює на їхню користь.

"Висновок полягає в тому, що нам потрібно продовжувати рішучі кроки. Сила може справді створити імпульс для миру", — зазначив Сибіга.

За його словами, подальші рішучі рішення такі важливі. Вони гарантуватимуть, що Путін не матиме ілюзій і буде змушений прагнути припинення війни.

Раніше повідомлялось, що під час розмови з Трампом диктатор РФ Путін просив його не передавати Україні ракети Tomahawk. Власник Кремля стверджував, що вони нібито "не змінять хід війни".

Також сам Трамп з усмішкою розповів журналістам, як Путін відреагував на можливість появи в України "тисяч Томагавків". Путіну ідея не сподобалась.