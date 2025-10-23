Зеленский анонсировал обсуждение следующих пакетов санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Европейский Союз и государства-члены за принятие 19-го санкционного пакета против России, назвав его "сильным и своевременным шагом". Он добавил, что санкционная политика должна расширяться и анонсировал следующие шаги в этом направлении.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

Реклама

Читайте также:

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

Зеленский отметил, что новые санкции направлены против ключевых сфер, которые поддерживают военную экономику агрессора. В перечень ограничений вошли нефтегазовый сектор, теневой флот и оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, впервые введены санкции против криптоплатформ и схем с использованием криптовалют, которые страна-агрессор нередко применяла для обхода предыдущих санкционных пакетов.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что несколько стран действуют вместе для экономического давления на Россию. Он добавил, что эти ограничения не последние, поэтому в Брюсселе будут обсуждать следующие шаги.

"Важно, что Евросоюз, Великобритания, Америка действуют синхронно, чтобы усилить давление на Россию и приблизить нужный всем нам мир. Санкционного давления должно быть больше, и об этом будем говорить сегодня в Брюсселе с партнерами", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, также Владимир Зелденский заявил, что считает введение санкций хорошим сигналом и надеется на решение Дональда Трампа о передаче дальнобойного оружия Украине.

Также Владимир Зеленский призывает и другие страны присоединиться к санкционному давлению на Россию.