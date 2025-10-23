Президент Украины призвал другие страны присоединиться к санкциям

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие 19-го пакета санкций Европейским Союзом и введение новых ограничений Соединенными Штатами Америки. Он считает, что если другие страны также присоединятся к санкционным ограничениям, то Россия испытает еще более мощное экономическое давление.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

Владимир Зеленский считает, что другим странам стоит присоединиться к экономическому давлению против РФ

Зеленский поблагодарил партнеров за последовательность в санкционной политике и призвал другие государства присоединиться к давлению, чтобы совместными усилиями заставить Кремль прекратить агрессию против Украины.

"Это, конечно, более жесткие санкции против России. 19-й пакет очень важен, как и решение лидеров ЕС, но и американские санкции тоже крайне важны. Это хороший сигнал другим странам мира присоединиться к санкциям. Нам нужно давить, в том числе и на теневой флот, пока Путин не остановит эту войну", — высказался Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что согласованные действия Брюсселя и Вашингтона демонстрируют стратегическое единство Запада в противодействии российской агрессии. По его мнению, такие шаги не только ослабляют способность Москвы финансировать войну, но и усиливают международную изоляцию режима Путина.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что считает возможность прекращения огня вполне реальной. Однако, для этого надо усилить давление на Путина, чтобы он согласился на такие условия.

Напомним, Владимир Зеленский также выразил благодарность президенту Дональду Трампу за решительность в санкционном давлении.

Тем временем продолжаются дискуссии относительно отказа правительства Индии от закупки российской нефти. Там заявили, что "в первую очередь заботятся об энергетической безопасности".