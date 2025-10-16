Индия сделала заявление об отказе от российской нефти

Нефтяные башни. Фото: Freepok

Правительство Индии пока не дало никакого подтверждения или опровержения относительно возможных изменений в своей политике в отношении импорта российской нефти. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал в соцсети Х в четверг, 16 октября.

Реклама

Читайте также:

Пост Рандхира Джайсвала. Фото: скриншот

Импорт российской нефти в Индию

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии подчеркнул, что главным приоритетом государства в энергетической сфере является обеспечение интересов собственных граждан.

"Нашим постоянным приоритетом является защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной ситуации в энергетической сфере", — отметил Джайсвал.

Он отметил, что индийская политика импорта полностью направлена на реализацию этой цели.

"Это включает расширение источников поставок энергии и их диверсификацию в соответствии с рыночными условиями", — добавил представитель МИД.

Комментируя вопрос возможного импорта энергоресурсов из США, он сообщил, что Индия "в течение длительного времени работает над расширением источников поставок энергоносителей".

"В течение последнего десятилетия это постепенно продвигалось вперед. Нынешняя администрация проявляет заинтересованность в углублении энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", — резюмировал он.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратила покупать российскую нефть. По его словам, этот процесс начался.

Кроме того, Трамп требует от Европы прекращения покупки российской нефти. Кроме того, он отметил, что разочарован диктатором РФ Владимиром Путиным.