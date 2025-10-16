Відео
Головна Новини дня Індія зробила заяву щодо відмови від російської нафти

Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:16
Оновлено: 15:17
Нафтові вежі. Фото: Freepok

Уряд Індії поки не дав жодного підтвердження чи спростування щодо можливих змін у своїй політиці щодо імпорту російської нафти. Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа.

Про це заявив офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал у соцмережі Х у четвер, 16 жовтня.

Читайте також:
Індія зробила заяву щодо відмови від російської нафти - фото 1
Пост Рандхіра Джайсвала. Фото: скриншот

Імпорт російської нафти до Індії

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Індії підкреслив, що головним пріоритетом держави в енергетичній сфері є забезпечення інтересів власних громадян.

"Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійських споживачів в умовах нестабільної ситуації в енергетичній сфері", — зазначив Джайсвал.

Він зазначив, що індійська політика імпорту повністю спрямована на реалізацію цієї мети.

"Це включає розширення джерел постачання енергії та їх диверсифікацію відповідно до ринкових умов", — додав представник МЗС.

Коментуючи питання можливого імпорту енергоресурсів зі США, він повідомив, що Індія "протягом тривалого часу працює над розширенням джерел постачання енергоносіїв".

"Протягом останнього десятиліття це поступово просувалося вперед. Нинішня адміністрація виявляє зацікавленість у поглибленні енергетичної співпраці з Індією. Обговорення тривають", — резюмував він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Індія припинила купувати російську нафту. За його словами, цей процес почався.

Крім того, Трамп вимагає від Європи припинення купівлі російської нафти. Крім того, він наголосив, що розчарований диктатором РФ Володимиром Путіним.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
