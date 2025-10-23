Зеленский одобрил санкционную политику администрации Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере энергетики и санкционной политики, назвав их решительными и долгожданными. По словам главы государства, эти решения усиливают общее давление на Москву, которая и в дальнейшем демонстрирует нежелание прекращать войну и продолжает целенаправленно атаковать гражданские объекты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции.

"Россия не показывает желания остановить эту войну. Они нас атакуют.

Вы снова видите, что атакованы детсады, школы, просто мирные жители, и они усиливают давление. Это означает, что мы должны не только защищаться вместе со всей Европой и США, но и давить на Путина, чтобы остановить войну. Давление — это пакеты санкций, дальнобойная ПВО, и, конечно, финансовая поддержка, о которой мы сегодня поговорим", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что новые санкционные шаги Вашингтона против российского энергетического сектора, а также усиление ограничений для компаний, которые помогают Кремлю обходить запреты, являются важным сигналом единства Запада.

Напомним, сегодня, 23 октября, ЕС принял новый пакет санкций против России.

Также Владимир Зеленский призвал и другие страны участвовать в санкционном давлении против России.