Головна Новини дня Зеленський подякував Трампу за нові санкційні рішення

Зеленський подякував Трампу за нові санкційні рішення

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:25
Оновлено: 10:56
Зеленський схвалив санкційну політику адміністрації Трампа
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив нові кроки президента США Дональда Трампа у сфері енергетики та санкційної політики, назвавши їх рішучими та довгоочікуваними. За словами глави держави, ці рішення посилюють спільний тиск на Москву, яка й надалі демонструє небажання припиняти війну та продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні об’єкти.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції.

Читайте також:

Зеленський подякував Дональду Трампу за введення санкцій

"Росія не показує бажання зупинити цю війну. Вони нас атакують.
Ви знову бачите, що атаковані дитсадки, школи, просто мирні жителі, і вони посилюють тиск. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом з усією Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Тиск — це пакети санкцій, далекобійна ППО, і, звісно, фінансова підтримка, про яку ми сьогодні поговоримо", — заявив Володимир Зеленський. 

Глава держави підкреслив, що нові санкційні кроки Вашингтона проти російського енергетичного сектору, а також посилення обмежень для компаній, які допомагають Кремлю обходити заборони, є важливим сигналом єдності Заходу.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. 

Також Володимир Зеленський закликав й інші країни долучатися до санкційного тиску проти Росії.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
