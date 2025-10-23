Зеленський схвалив санкційну політику адміністрації Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Al Drago

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив нові кроки президента США Дональда Трампа у сфері енергетики та санкційної політики, назвавши їх рішучими та довгоочікуваними. За словами глави держави, ці рішення посилюють спільний тиск на Москву, яка й надалі демонструє небажання припиняти війну та продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні об’єкти.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції.

"Росія не показує бажання зупинити цю війну. Вони нас атакують.

Ви знову бачите, що атаковані дитсадки, школи, просто мирні жителі, і вони посилюють тиск. Це означає, що ми маємо не лише захищатися разом з усією Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну. Тиск — це пакети санкцій, далекобійна ППО, і, звісно, фінансова підтримка, про яку ми сьогодні поговоримо", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що нові санкційні кроки Вашингтона проти російського енергетичного сектору, а також посилення обмежень для компаній, які допомагають Кремлю обходити заборони, є важливим сигналом єдності Заходу.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти Росії.

Також Володимир Зеленський закликав й інші країни долучатися до санкційного тиску проти Росії.