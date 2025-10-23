Президент України закликав інші країни приєднатися до санкцій

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення 19-го пакета санкцій Європейським Союзом та запровадження нових обмежень Сполученими Штатами Америки. Він вважає, що якщо інші країни також долучаться до санкційних обмежень, то Росія зазнає іще потужнішого економічного тиску.

Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у Брюсселі.

Володимир Зеленський вважає, що іншим країнам варто долучатися до економічного тиску проти РФ

Зеленський подякував партнерам за послідовність у санкційній політиці й закликав інші держави приєднатися до тиску, аби спільними зусиллями змусити Кремль припинити агресію проти України.

"Це, звісно, жорсткіші санкції проти Росії. 19-й пакет дуже важливий, як і рішення лідерів ЄС, але й американські санкції теж вкрай важливі. Це гарний сигнал іншим країнам світу приєднатися до санкцій. Нам потрібно тиснути, зокрема й на тіньовий флот, доки Путін не зупинить цю війну", — висловився Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що узгоджені дії Брюсселя та Вашингтона демонструють стратегічну єдність Заходу у протидії російській агресії. На його думку, такі кроки не лише послаблюють здатність Москви фінансувати війну, а й підсилюють міжнародну ізоляцію режиму Путіна.

Окремо Володимир Зеленський зауважив, що вважає можливість припинення вогню цілком реальною. Проте, для цього треба посилити тиск на Путіна, щоб він погодився на такі умови.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також висловив вдячність президенту Дональду Трампу за рішучість у санкційному тиску.

Тим часом тривають дискусії щодо відмови уряду Індії від закупівлі російської нафти. там заявили, що "в першу чергу дбають про енергетичну безпеку".