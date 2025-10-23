ЕС планирует профинансировать Украину за счет доходов от замороженных активов России

Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз продолжит финансировать Украину в течение следующих двух лет. Известно, что Брюссель хочет привлекать доходы от замороженных активов России.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 23 октября.

Финансирование Украины

Бельгия угрожает заблокировать план финансирования Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Премьер Барт Де Вевер сообщал, что его страна согласится на использование активов для поддержки Украины, если будет соблюдено несколько требований.

По словам Де Вевера, именно через депозитарий Euroclear Бельгия контролирует значительную часть замороженных активов, поэтому правительство не готово в одиночку нести все связанные с ними риски.

"Если требования будут выполнены — мы можем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском и национальном уровне, политически и юридически, чтобы остановить это решение", — подчеркнул он.

Бельгия предлагает, чтобы возможные расходы и риски от судебных исков России были распределены между всеми странами ЕС, а не возлагались только на нее.

Также Де Вевер отметил, что в механизм должны быть включены и замороженные российские активы, размещенные в других государствах.

"Должна быть прозрачность относительно риска. Должна быть прозрачность относительно правовой основы этого решения", — сказал он.

В то же время Кошта дал понять, что ожидает принципиального соглашения, а технические детали будут согласованы позже.

"Мы примем политическое решение, чтобы обеспечить финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, в частности для приобретения военного оборудования", — говорит он.

Ожидается, что главы государств поручат Еврокомиссии подготовить юридический механизм для использования замороженных активов. Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на скорейшем принятии такого решения.

Напомним, Зеленский поблагодарил Евросоюз и государства-члены за принятие нового пакета санкций против России.

Ранее стало известно, какие ограничения внесены в 19-й пакет санкций. В частности, речь идет о российских банках и энергетическом секторе.