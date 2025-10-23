Видео
Финансовые потребности Украины — ЕС примет решение на два года

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 11:27
обновлено: 12:22
Финансовая помощь Украине — ЕС примет решение на 2026-2027 годы
Владимир Зеленский и Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз примет политическое решение относительно финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы. Это четкий сигнал для РФ, что Киев и в дальнейшем будет получать поддержку.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Брюсселе 23 октября.

Поддержка Украины от ЕС

Антониу Кошта отметил, что это решение должно стать четким сигналом для России, что ЕС не устал и продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами — дипломатически, политически, военно и финансово.

"Мы не устали и продолжим поддерживать Украину всеми средствами. Россия должна понять, что ей нужно прекратить убивать мирных жителей, разрушать гражданские объекты и остановить войну. Президент Зеленский принимает прекращение огня и мирные переговоры — теперь очередь за Россией", — отметил президент Европейского совета.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал другие страны также участвовать в санкциях. В результате Россия подвергнется еще более мощному экономическому давлению.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любом формате. Главное — содержание и справедливость договоренностей.

Карина Приходько
