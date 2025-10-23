Видео
Формат не имеет значения — Украина готова к переговорам

Формат не имеет значения — Украина готова к переговорам

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 11:06
обновлено: 11:22
Переговоры Украины и РФ — Зеленский поддерживает любой формат
Владимир Зеленский на саммите лидеров ЕС. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать прекращение огня и любые переговоры. Формат встречи не имеет значения.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на полях саммита лидеров ЕС 23 октября.

Читайте также:

Украина готова к переговорам с РФ

Зеленский отметил, что формат переговоров не имеет значения, но главное — содержание и справедливость договоренностей.

"Мы готовы поддержать прекращение огня. Готовы поддержать любые переговоры. Формат важен, но еще важнее содержание. Нам нужна справедливая дискуссия и длительный мир. Это очень важно для нашей нации", — отметил президент.

Он также добавил, что отказ ЕС от российского газа является необходимым условием для усиления давления на Кремль.

"Да, конечно, это очень важно. Но я думаю, 19-й пакет уже включает СПГ — это и есть ответ", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Европа и Украина готовят предложение для прекращения войны с РФ. В центре предложения 12 ключевых пунктов.

Также мы писали, что Дональд Трамп странно высказался о перемирии. Он сделал отсылку на олимпийский принцип "Пусть победит сильнейший".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
