В ГУР оценили вероятность "частичного перемирия" с Россией

Заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что обсуждать "частичные" перемирия, например только для объектов энергетики, нет смысла. По его словам, настоящее значение имеет только полное прекращение огня, которое охватывает как фронт, так и критическую инфраструктуру, в частности порты.

Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 20 октября.

Скибицкий о "частичном" перемирии

Разведчик напомнил, что с 2014 года Россия ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии.

"С 2014-2015 годов у нас было очень много перемирий, очень много вопросов, связанных с соответствующими праздниками, чтобы обеспечить прекращение огня. Но каждый раз я даже не помню, чтобы какое-то перемирие длилось больше одной недели", — отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что договариваться об "энергетическом перемирии", о котором Украина и Россия договорились в марте этого года, нет смысла.

"Ceasefire — это очень важно. И это прекращение огня касается как линии фронта, так и всех объектов", — добавил он.

Напомним, вчера в Financial Times была информация, что Трамп во время встречи с Зеленским якобы требовал принять условия России для завершения войны. В частности, речь шла о сдаче Донбасса. Однако публично Трамп ни разу не говорил такого.

Также на днях The Washington Post написало, что глава Кремля Владимир Путин пошел на уступки. В частности, во время телефонного разговора с Трампом 16 октября он якобы выразил готовность отдать Украине Херсонскую и Запорожскую области, в обмен на полный контроль над Донбассом.