У ГУР оцінили ймовірність "часткового перемир'я" з Росією

Заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що обговорювати "часткові" перемир’я, наприклад лише для об’єктів енергетики, немає сенсу. За його словами, справжнє значення має лише повне припинення вогню, яке охоплює як фронт, так і критичну інфраструктуру, зокрема порти.

Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 20 жовтня.

Скібіцький про "часткові" перемир’я

Розвідник нагадав, що з 2014 року Росія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я.

"З 2014–2015 років у нас було дуже багато перемир’їв, дуже багато питань, пов’язаних із відповідними святами, щоб забезпечити припинення вогню. Але кожного разу я навіть не пам’ятаю, щоб якесь перемир’я тривало більше одного тижня", — зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що домовлятися про "енергетичне перемир’я", про яке Україна та Росія домовилися у березні цього року, немає сенсу.

"Ceasefire — це дуже важливо. І це припинення вогню стосується як лінії фронту, так і всіх об’єктів", — додав він.

Нагадаємо, вчора у Financial Times була інформація, що Трамп під час зустрічі із Зеленським нібито вимагав прийняти умови Росії для завершення війни. Зокрема, йшлося про здачу Донбасу. Однак публічно Трамп жодного разу не говорив такого.

Також днями The Washington Post написало, що глава Кремля Володимир Путін пішов на поступки. Зокрема, під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня він нібито висловив готовність віддати Україні Херсонську та Запорізьку області, в обмін на повний контроль над Донбасом.