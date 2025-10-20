Відео
Україна
Умови Путіна або знищення — перепалка Зеленського та Трампа

Умови Путіна або знищення — перепалка Зеленського та Трампа

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 00:26
Оновлено: 00:26
Трамп закликав Зеленського погодитися на умови Путіна, — FT
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, состоявшейся в Белом доме 17 октября, между американским и украинским лидерами произошла перепалка. Президент США призвал президента Украины согласиться с условиями Путина.

Об этом сообщило издание Financial Times

Читайте також:

Что известно о недоразумениях во время встречи политиков

По данным издания, Дональд Трамп швырнул карты фронта, заявив, что Украина должна отдать РФ весь Донбасс. Американский лидер процитировал тезисы, которые накануне озвучил Путин, и добавил, что в противном случае Путин уничтожит Украину.

Европейские дипломаты отметили, что встреча была напряженной и эмоциональной. Один из них уточнил, что после общения с Трампом Зеленский был настроен крайне отрицательно.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с Трампом была одним из самых важных событий за последние месяцы. Переговоры продолжались более двух часов. Речь шла о политическом сотрудничестве, ПВО и поставках дальнобойного оружия.

Ранее президент Украины сообщил, что Трамп пока не согласился на передачу Tomahawk . Правда, отказа тоже не было.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Білий дім зустріч
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
