Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Условия Путина или уничтожение — перепалка Зеленского и Трампа

Условия Путина или уничтожение — перепалка Зеленского и Трампа

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 00:26
обновлено: 00:26
Трамп призвал Зеленского согласиться на условия Путина, — FT
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась в Белом доме 17 октября, между американским и украинским лидерами произошла перепалка. Президент США призвал президента Украины согласиться с условиями Путина.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Реклама
Читайте также:

Что известно о недоразумении во время встречи политиков

По данным издания, Дональд Трамп кинул карты фронта, заявив, что Украина должна отдать РФ весь Донбасс. Американский лидер процитировал тезисы, которые накануне озвучил Путин, и добавил, что в противном случае Путин уничтожит Украину.

Европейские дипломаты отметили, что встреча была напряженной и эмоциональной. Один из них уточнил, что после общения с Трампом Зеленский был настроен крайне негативно.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с Трампом была одним из важнейших событий за последние месяцы. Переговоры продолжались более двух часов. Речь шла о политическом сотрудничестве, ПВО и поставках дальнобойного оружия.

Ранее президент Украины сообщил, что Трамп пока не согласился на передачу Tomahawk. Правда, отказа тоже не было.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Белый дом встреча
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации