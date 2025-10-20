Трамп призвал Зеленского согласиться на условия Путина, — FT

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась в Белом доме 17 октября, между американским и украинским лидерами произошла перепалка. Президент США призвал президента Украины согласиться с условиями Путина.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Что известно о недоразумении во время встречи политиков

По данным издания, Дональд Трамп кинул карты фронта, заявив, что Украина должна отдать РФ весь Донбасс. Американский лидер процитировал тезисы, которые накануне озвучил Путин, и добавил, что в противном случае Путин уничтожит Украину.

Европейские дипломаты отметили, что встреча была напряженной и эмоциональной. Один из них уточнил, что после общения с Трампом Зеленский был настроен крайне негативно.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с Трампом была одним из важнейших событий за последние месяцы. Переговоры продолжались более двух часов. Речь шла о политическом сотрудничестве, ПВО и поставках дальнобойного оружия.

Ранее президент Украины сообщил, что Трамп пока не согласился на передачу Tomahawk. Правда, отказа тоже не было.