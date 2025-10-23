Переговори України і РФ — Зеленський підтримує будь-який формат

Володимир Зеленський на саміті лідерів ЄС. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати припинення вогню та будь-які переговори. Формат зустрічі не має значення.

Про це Володимир Зеленський повідомив на полях саміту лідерів ЄС 23 жовтня.

Україна готова до переговорів з РФ

Зеленський наголосив, що формат переговорів не має значення, але головне — зміст та справедливість домовленостей.

"Ми готові підтримати припинення вогню. Готові підтримати будь-які переговори. Формат важливий, але ще важливіший зміст. Нам потрібна справедлива дискусія і тривалий мир. Це дуже важливо для нашої нації", — зазначив президент.

Він також додав, що відмова ЄС від російського газу є необхідною умовою для посилення тиску на Кремль.

"Так, звісно, це дуже важливо. Але я думаю, 19-й пакет уже включає СПГ — це і є відповідь", — підкреслив глава держави.

