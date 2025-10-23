Переговори України і РФ — Зеленський підтримує будь-який формат

Формат не має значення — Україна готова до переговорів
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати припинення вогню та будь-які переговори. Формат зустрічі не має значення.
Про це Володимир Зеленський повідомив на полях саміту лідерів ЄС 23 жовтня.
Україна готова до переговорів з РФ
Зеленський наголосив, що формат переговорів не має значення, але головне — зміст та справедливість домовленостей.
"Ми готові підтримати припинення вогню. Готові підтримати будь-які переговори. Формат важливий, але ще важливіший зміст. Нам потрібна справедлива дискусія і тривалий мир. Це дуже важливо для нашої нації", — зазначив президент.
Він також додав, що відмова ЄС від російського газу є необхідною умовою для посилення тиску на Кремль.
"Так, звісно, це дуже важливо. Але я думаю, 19-й пакет уже включає СПГ — це і є відповідь", — підкреслив глава держави.
Нагадаємо, Європа та Україна готують пропозицію для припинення війни з РФ. У центрі пропозиції 12 ключових пунктів.
Також ми писали, що Дональд Трамп дивно висловився про перемир'я. Він зробив відсилання на олімпійський принцип "Нехай переможе найсильніший".
