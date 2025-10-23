Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Формат не має значення — Україна готова до переговорів

Формат не має значення — Україна готова до переговорів

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 11:06
Оновлено: 11:22
Переговори України і РФ — Зеленський підтримує будь-який формат
Володимир Зеленський на саміті лідерів ЄС. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати припинення вогню та будь-які переговори. Формат зустрічі не має значення. 

Про це Володимир Зеленський повідомив на полях саміту лідерів ЄС 23 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Україна готова до переговорів з РФ

Зеленський наголосив, що формат переговорів не має значення, але головне — зміст та справедливість домовленостей. 

"Ми готові підтримати припинення вогню. Готові підтримати будь-які переговори. Формат важливий, але ще важливіший зміст. Нам потрібна справедлива дискусія і тривалий мир. Це дуже важливо для нашої нації", — зазначив президент.

Він також додав, що відмова ЄС від російського газу є необхідною умовою для посилення тиску на Кремль.

"Так, звісно, це дуже важливо. Але я думаю, 19-й пакет уже включає СПГ — це і є відповідь", — підкреслив глава держави. 

Нагадаємо, Європа та Україна готують пропозицію для припинення війни з РФ. У центрі пропозиції 12 ключових пунктів. 

Також ми писали, що Дональд Трамп дивно висловився про перемир'я. Він зробив відсилання на олімпійський принцип "Нехай переможе найсильніший".

Володимир Зеленський переговори війна в Україні Росія припинення вогню
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації