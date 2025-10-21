Європа та Україна готують пропозицію з 12 пунктів для припинення війни з Росією

Українські військові атакують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Європейські країни активно працюють з Україною над розробкою нового мирного плану, який міг би покласти край війні Росії на нинішніх лініях фронту. У центрі пропозиції 12 ключових пунктів, які мають забезпечити стабілізацію ситуації та створити умови для припинення бойових дій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Реклама

Читайте також:

Пропозиція щодо припинення війни

Люди, обізнані із ситуацією, повідомляють, що виконання запропонованого плану контролюватиме мирна рада під керівництвом президента США Дональда Трампа.

Після того як Росія, наслідуючи приклад України, погодиться на припинення вогню та обидві сторони візьмуть на себе зобов’язання зупинити територіальні захоплення, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими. Крім того, Україна отримає гарантії безпеки, фінансування на відновлення війною завданих руйнувань і прискорений шлях до вступу до Європейського Союзу.

Санкції проти Росії поступово знімуть, проте приблизно 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку повернуть лише після того, як Москва погодиться зробити внесок у відбудову України після війни. У разі нового нападу на Україну обмеження будуть відновлені.

Москва і Київ розпочнуть переговори про управління окупованими територіями, хоча ні Європа, ні Україна юридично не визнають жодної окупованої землі російською, кажуть джерела. Досі Росія відкидала заклики припинити бойові дії на існуючих лініях, попри масові жертви у війні, яка триває вже четвертий рік.

Попри те, що жодна окупована територія не визнається законною ані Україною, ані європейськими державами, джерела повідомляють про підготовку переговорів між Москвою та Києвом щодо управління цими районами. Раніше Росія послідовно відмовлялася припиняти бойові дії на наявних фронтах, ігноруючи величезні людські втрати у війні, яка вже четвертий рік виснажує обидві сторони.

Нагадаємо, що заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що обговорювати "часткові" перемир’я, наприклад лише для об’єктів енергетики, немає сенсу.

Також днями The Washington Post написало, що глава Кремля Володимир Путін пішов на поступки. Зокрема, під час телефонної розмови з Трампом він нібито висловив готовність віддати Україні Херсонську та Запорізьку області в обмін на повний контроль над Донбасом.