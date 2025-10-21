Европа и Украина готовят предложение из 12 пунктов для прекращения войны с Россией

Украинские военные атакуют врага. Фото: Генштаб ВСУ

Европейские страны активно работают с Украиной над разработкой нового мирного плана, который мог бы положить конец войне России на нынешних линиях фронта. В центре предложения 12 ключевых пунктов, которые должны обеспечить стабилизацию ситуации и создать условия для прекращения боевых действий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предложение о прекращении войны

Люди, знакомые с ситуацией, сообщают, что выполнение предложенного плана будет контролировать мирный совет под руководством президента США Дональда Трампа.

После того как Россия, следуя примеру Украины, согласится на прекращение огня и обе стороны возьмут на себя обязательства остановить территориальные захваты, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Кроме того, Украина получит гарантии безопасности, финансирование на восстановление войной нанесенных разрушений и ускоренный путь к вступлению в Европейский Союз.

Санкции против России постепенно снимут, однако примерно 300 миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка вернут только после того, как Москва согласится сделать вклад в восстановление Украины после войны. В случае нового нападения на Украину ограничения будут восстановлены.

Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают ни одной оккупированной земли российской, говорят источники. До сих пор Россия отвергала призывы прекратить боевые действия на существующих линиях, несмотря на массовые жертвы в войне, которая длится уже четвертый год.

Напомним, что заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что обсуждать "частичные" перемирия, например только для объектов энергетики, нет смысла.

Также на днях The Washington Post написало, что глава Кремля Владимир Путин пошел на уступки. В частности, во время телефонного разговора с Трампом он якобы выразил готовность отдать Украине Херсонскую и Запорожскую области в обмен на полный контроль над Донбассом.