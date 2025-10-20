Видео
Центробанк ЕС поддержал использование активов РФ для Украины

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 18:23
обновлено: 18:36
ЕС может предоставить Киеву 140 млрд евро за счет российских средств
Кристин Лагард. Фото: Reuters

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о готовности рассмотреть использование замороженных российских активов для поддержки финансирования Украины. По ее словам, это возможно при условии, что страны мира будут действовать согласованно.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я считаю, что добросовестное использование предполагает операционный кредит с привлечением денежных остатков в качестве залога. Сила системы должна базироваться на том, чтобы все, кто владеет российскими активами, действовали в одном направлении", — сказала Лагард.

Европейский Союз рассматривает использование около 200 миллиардов евро российских средств, замороженных после начала войны, поскольку традиционные источники финансирования экономических и военных потребностей Украины исчерпываются. Этот вопрос должен быть обсужден на встрече лидеров ЕС уже на этой неделе.

Лагард отметила, что любые действия должны соответствовать международному праву. Она подчеркнула, что в случае согласованных действий стран владельцев активов кредиты Украине могут быть погашены именно средствами России, поскольку она является агрессором. Это, по мнению Лагард, могло бы стать сильным сигналом для России о необходимости сесть за стол переговоров.

По предварительным планам, Украина может получить около 140 миллиардов евро новых кредитов, которые будут возвращены только в случае, если Россия компенсирует нанесенный войной ущерб. При этом ЕС планирует координировать использование активов с союзниками из "Большой семерки", включая США.

Кроме того, Лагард высказала мнение относительно изменения глобальной финансовой ситуации. По ее словам, привлекательность доллара несколько снизилась, а будущее покажет, продолжится ли эрозия его позиций на мировом рынке. Она также подчеркнула роль геополитического доверия, верховенства права и сильной институциональной и военной мощи в формировании стабильности валют.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен пути для использования замороженных российских активов.

Также мы писали, сколько средств уже получила Украина из замороженных активов РФ.

финансовая помощь Украина активы ЕС банк
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
