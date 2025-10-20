ЄС може надати Києву 140 млрд євро за рахунок російських коштів

Крістін Лагард. Фото: Reuters

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила про готовність розглянути використання заморожених російських активів для підтримки фінансування України. За її словами, це можливо за умови, що країни світу діятимуть узгоджено.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я вважаю, що добросовісне використання передбачає операційний кредит із залученням грошових залишків як застави. Сила системи повинна базуватися на тому, щоб всі, хто володіє російськими активами, діяли в одному напрямку", — сказала Лагард.

Європейський Союз розглядає використання близько 200 мільярдів євро російських коштів, заморожених після початку війни, оскільки традиційні джерела фінансування економічних та військових потреб України вичерпуються. Це питання має бути обговорене на зустрічі лідерів ЄС вже цього тижня.

Лагард зазначила, що будь-які дії мають відповідати міжнародному праву. Вона підкреслила, що у разі узгоджених дій країн власників активів кредити Україні можуть бути погашені саме коштами Росії, оскільки вона є агресором. Це, на думку Лагард, могло б стати сильним сигналом для Росії щодо необхідності сісти за стіл переговорів.

За попередніми планами, Україна може отримати близько 140 мільярдів євро нових кредитів, які будуть повернуті лише у разі, якщо Росія компенсує завдані війною збитки. При цьому ЄС планує координувати використання активів із союзниками з "Великої сімки", включно зі США.

Крім того, Лагард висловила думку щодо зміни глобальної фінансової ситуації. За її словами, привабливість долара дещо знизилася, а майбутнє покаже, чи продовжиться ерозія його позицій на світовому ринку. Вона також підкреслила роль геополітичної довіри, верховенства права та сильної інституційної та військової потужності у формуванні стабільності валют.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський обговорив з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн шляхи для використання заморожених російських активів.

