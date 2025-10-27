Видео
ЕС ищет "план Б" для финансирования Украины — какая причина

Дата публикации 27 октября 2025 19:41
обновлено: 19:41
ЕС ищет "план Б" для финансирования Украины
Роберта Мецола. Фото: Reuters

После неудачных переговоров на последнем саммите Европейского совета страны ЕС начали обсуждать альтернативные способы поддержки Украины. Причиной стал отказ Бельгии использовать замороженные российские активы в качестве финансовой "подстраховки" для Киева.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

ЕС ищет "план Б" для финансирования Украины

По словам нескольких дипломатов ЕС, это заставило лидеров искать "план Б" — вариант общего долга, который мог бы обеспечить десятки миллиардов евро для удержания Украины на плаву.

Ожидается, что уже в ближайшие недели Европейская комиссия представит документ с тремя возможными сценариями финансирования: общий долг, репарационный кредит и третий вариант — освобождение Украины от части финансовых обязательств. Впрочем, не все страны готовы к третьему сценарию: по данным дипломатов, Венгрия от него пока отстает.

Идея общего долга обсуждалась еще на саммите Европейского совета в прошлый четверг. Один из дипломатов отметил, что инициатива возникла после того, как стало понятно: Бельгия не изменит своей позиции относительно замороженных активов России, хранящихся в евроклире в Брюсселе.

По оценкам экспертов, к концу первого квартала 2026 года Киев может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, если не получит новых инвестиций. Для многих стран ЕС, которые уже имеют высокий государственный долг, перспектива дополнительных финансовых обязательств является сложным вызовом.

Дипломаты отмечают, что большинство государств все еще считают использование замороженных активов России самым оптимальным вариантом. Как отметил один из них, "других реалистичных вариантов практически нет".

Напомним, что председатель Европейского Совета Антониу Кошта подтвердил, что Европейский Союз планирует поддерживать финансирование Украины еще в течение следующих двух лет. По его словам, Брюссель рассматривает возможность использования доходов с замороженных российских активов для обеспечения этой помощи, что может стать важным источником ресурсов для поддержки украинской экономики и восстановления страны.

Ранее стало известно, какие ограничения внесены в 19-й пакет санкций. В частности, речь идет о российских банках и энергетическом секторе.

финансовая помощь Европа активы ЕС Европейский совет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
