Трамп відповів, коли може закінчитися війна в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив прогнози щодо можливих термінів закінчення повномасштабної війни Росії проти України. На думку очільника Білого дому, це цілком реально зробити протягом декількох місяців.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю CBS News.

Реклама

Читайте також:

Прогноз Трампа щодо закінчення війни в Україні

Глава Білого дому Дональд Трамп переконаний, що повномасштабну війну в Україні можливо завершити найближчим часом — протягом декількох місяців.

Відтак, у відповідь на запитання журналістки про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом "пари місяців", Трамп відповів ствердно.

"Я думаю, що ми це зробимо, так", — сказав американський лідер.

Водночас він додав, що, на його переконання, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.

"Я думаю, він (Путін, — Ред.) дійсно хоче вести справи зі США", — наголосив Трамп.

Крім того, коментуючи власні підходи до зовнішньої політики, президент США зауважив, що його досвід у сфері торгівлі дозволив досягати результатів у відносинах із різними країнами.

"Це спрацювало з Індією і це спрацювало з... Пакистаном, і це спрацювало з... 60% цих країн. Можу вам сказати, якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди", — зазначив глава Білого дому.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп пояснив, чому мита не змусять російського диктатора Путіна закінчити війну в Україні.

Також стало відомо, чи відбудеться зустріч Путіна та Трампа найближчим часом.