Україна
Фото смішне, а ситуація не дуже — подія з Трампом стала мемом

Дата публікації: 7 листопада 2025 02:13
Оновлено: 02:21
У Білому домі топменеджер Ozempic втратив свідомість — реакція Трампа викликала хвилю жартів
Дональд Трамп в момент, коли Гордон Фіндлі втратив свідомість в Овальному кабінеті. Фото: Getty Images

Неприємний випадок стався під час пресконференції Дональда Трампа в Овальному кабінеті на очах у преси. Під час промови Трампа втратив свідомість топменеджер Novo Nordisk, а реакція американського президента моментально викликала хвилю мемів та смішних коментарів в Інтернеті.

Про це повідомляє Телеграм-канал Donald Trump українською.

Читайте також:

Що сталось в Овальному кабінеті

Президент США проводив зустріч з представниками фармацевтичних гігантів. Йшлося про збільшення доступності медичних препаратів для американців. 

Топменеджер Novo Nordisk Гордон Фіндлі, виробника відомого препарату для схуднення Ozempic, зомлів невдовзі після того, як президент США оголосив, що Novo Nordisk та інша фармкомпанія Eli Lilly погодилися запровадити "значні знижки" на свої найпопулярніші препарати.

Згодом у Білому домі повідомили, що з топменеджером все гаразд.

Чому ситуація стала мемом та приводом для жартів

По-перше, багатьох коментаторів вразила поза Трампа та його реакція на ситуацію. Виглядало все так, що Трампа взагалі не обходить, що відбувається навколо нього. Трамп байдуже стояв біля свого столу та нібито чекав, "коли вже припиниться це неподобство", щоб виступати далі. 

"Рональд Рейган дивиться на це з портрета і думає: ось до чого довели країну неореспубліканці. Це якийсь сюрреалізм", — акцентує дописувач в одній із соцмереж.

"Трамп ніби чотирикласник, якого викликали до дошки, а він не знає, що відповісти", — написав один з коментаторів.

"Ви помітили, що Кеннеді-молодший, щось пробуркотів під ніс та відразу втік з кабінету від гріха подалі. І це "головний лікар" США", — зауважила ще одна людина.

"З огляду на вік чиновників Білого дому та самого Трампа там має вже давно чергувати реанімаційна бригада. А тут чолов'ягу просто намагаються відкачати всі присутні, окрім Трампа", — акцентує ще один коментатор. 

Раніше Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву. Лідер США хоче перевершити своїх найвідоміших попередників — Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна. 

Крім того, Трамп наказав знести фасад Східного крила Білого дому за наказом. Він вирішив, що історичний символ треба модернізувати й навіть розширити. 

США Дональд Трамп ліки Білий дім Оземпік
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
