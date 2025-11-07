Видео
Главная Новости дня Фото смешное, а ситуация не очень — событие с Трампом стало мемом

Фото смешное, а ситуация не очень — событие с Трампом стало мемом

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 02:13
обновлено: 02:21
В Белом доме топ-менеджер Ozempic потерял сознание — реакция Трампа вызвала волну шуток
Дональд Трамп в момент, когда Гордон Финдли потерял сознание в Овальном кабинете. Фото: Getty Images

Неприятный случай произошел во время пресс-конференции Дональда Трампа в Овальном кабинете на глазах у прессы. Во время речи Трампа потерял сознание топ-менеджер Novo Nordisk, а реакция американского президента моментально вызвала волну мемов и смешных комментариев в Интернете.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Donald Trump на украинском языке.

Что произошло в Овальном кабинете

Президент США проводил встречу с представителями фармацевтических гигантов. Речь шла об увеличении доступности медицинских препаратов для американцев.

Топ-менеджер Novo Nordisk Гордон Финдли, производителя известного препарата для похудения Ozempic, упал в обморок вскоре после того, как президент США объявил, что Novo Nordisk и другая фармкомпания Eli Lilly согласились ввести "значительные скидки" на свои самые популярные препараты.

Впоследствии в Белом доме сообщили, что с топ-менеджером все в порядке.

Почему ситуация стала мемом и поводом для шуток

Во-первых, многих комментаторов поразила поза Трампа и его реакция на ситуацию. Выглядело все так, что Трампа вообще не волнует, что происходит вокруг него. Трамп безразлично стоял у своего стола и якобы ждал, "когда уже прекратится это безобразие", чтобы выступать дальше.

"Рональд Рейган смотрит на это с портрета и думает: вот до чего довели страну неореспубликанцы. Это какой-то сюрреализм", — акцентирует корреспондент в одной из соцсетей.

"Трамп будто четырехклассник, которого вызвали к доске, а он не знает, что ответить", — написал один из комментаторов.

"Вы заметили, что Кеннеди-младший, что-то пробормотал под нос и сразу убежал из кабинета от греха подальше. И это "главный врач" США", — заметил еще один человек.

"Учитывая возраст чиновников Белого дома и самого Трампа там должна уже давно дежурить реанимационная бригада. А здесь мужчину просто пытаются откачать все присутствующие, кроме Трампа", — акцентирует еще один комментатор.

Ранее Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление. Лидер США хочет превзойти своих самых известных предшественников — Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Кроме того, Трамп приказал снести фасад Восточного крыла Белого дома по приказу. Он решил, что исторический символ надо модернизировать и даже расширить.

США Дональд Трамп лекарства Белый дом оземпик
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
