Східне крило Білого дому почали руйнувати — чому Трамп віддав цей наказ

Екскаватор руйнує стіну Східного крила Білого дому. Фото: The Washington Post

Будівельники почали зносити фасад Східного крила Білого дому за наказом Дональда Трампа. Він вирішив, що історичний символ треба модернізувати й навіть розширити.

Про це повідомляє The Washington Post.

Що собі вигадав Трамп-дизайнер

Реконструкція Східного крила Білого дому. Фото: The Washington Post

Раніше президент заявляв, що хоче побудувати у Східному крилі бальну залу для гламурних вечірок й танців. Трамп стверджував, що будівництво бальної зали вартістю 250 мільйонів доларів не "заважатиме" існуючій структурі Білого дому.

Східне крило традиційно використовувалося першою леді та її командою. Офіси президента та його головних заступників довгий час розташовувалися у Західному крилі.

Проте чітких термінів модернізації Трамп не наводив, тому всі подумали, що це чергова ідея-фікс "лідера вільного світу", як приєднання Канади та Гренландії.

Але на диво всіх робітників адміністрації та персоналу в понеділок бригади з демонтажу почали зносити частину Білого дому, щоб побудувати давно омріяну бальну залу.

"Понад 150 років кожен президент мріяв мати бальну залу в Білому домі, щоб приймати людей на грандіозні вечірки, державні візити тощо", — заявив Трамп.

Демократи вже розкритикували дії Трампа

Демократичній партії США порив Трампа до танців під фуршет ціною руйнування історичної пам'ятки не сподобався. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом та інші законодавці стверджують, що пріоритети та вподобання Трампа не відповідають пріоритетам та уподобанням пересічних американців.

"Бальна зала мільярдерів Трампа. Це ганьба. Ласкаво просимо до другої позолоченої доби", — написав у соціальних мережах представник Даррен Сото (демократ від Флориди).

