Дата публикации 21 октября 2025 05:57
обновлено: 06:43
Восточное крыло Белого дома начали разрушать — почему Трамп отдал этот приказ
Экскаватор разрушает стену Восточного крыла Белого дома. Фото: The Washington Post

Строители начали сносить фасад Восточного крыла Белого дома по приказу Дональда Трампа. Он решил, что исторический символ надо модернизировать и даже расширить.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Что себе придумал Трамп-дизайнер

Трамп приказал разрушить часть Белого дома — что он задумал - фото 1
Реконструкция Восточного крыла Белого дома. Фото: The Washington Post

Ранее президент заявлял, что хочет построить в Восточном крыле бальный зал для гламурных вечеринок и танцев. Трамп утверждал, что строительство бального зала стоимостью 250 миллионов долларов не будет "мешать" существующей структуре Белого дома.

Восточное крыло традиционно использовалось первой леди и ее командой. Офисы президента и его главных заместителей долгое время располагались в Западном крыле.

Однако четких сроков модернизации Трамп не приводил, поэтому все подумали, что это очередная идея-фикс "лидера свободного мира", как присоединение Канады и Гренландии.

Но на удивление всех рабочих администрации и персонала в понедельник бригады по демонтажу начали сносить часть Белого дома, чтобы построить давно желанный бальный зал.

"Более 150 лет каждый президент мечтал иметь бальный зал в Белом доме, чтобы принимать людей на грандиозные вечеринки, государственные визиты и т.д.", — заявил Трамп.

Демократы уже раскритиковали действия Трампа

Демократической партии США порыв Трампа к танцам под фуршет ценой разрушения исторического памятника не понравился. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие законодатели утверждают, что приоритеты и предпочтения Трампа не соответствуют приоритетам и предпочтениям рядовых американцев.

"Бальный зал миллиардеров Трампа. Это позор. Добро пожаловать во вторую позолоченную эпоху", — написал в социальных сетях представитель Даррен Сото (демократ от Флориды).

Ранее сообщалось, что в Белом доме произошел очередной скандал. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт по прозвищу "Наци-Барби", в очередной раз нахамила журналисту либерального СМИ на вопрос относительно Украины.

А сам Трамп тоже недавно попал в скандал во время выступления в израильском Кнессете. Двое израильских парламентариев сорвали его речь.

США Дональд Трамп строительство Белый дом реконструкция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
