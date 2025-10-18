Видео
Главная Новости дня Твоя мама это сделала — "Наци-Барби" разозлил вопрос о Путине

Твоя мама это сделала — "Наци-Барби" разозлил вопрос о Путине

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 05:14
обновлено: 05:14
Скандалистка из Белого дома нахамила журналисту из-за вопроса об Украине - что произошло
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фото: Reuters

Пресс-служба Белого дома во главе с грубияном Кэролайн Левит попала в очередной скандал. На этот раз там на глазах у присутствующих просто нахамили журналисту либерального издания за невинный вопрос о выборе места встречи Трампа и Путина.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на HuffPost, чей корреспондент и стал жертвой Кэролайн Левитт, которую либералы и демократы давно окрестили "Наци-Барби" и "КККеролайн" (отсылка на Ку-клукс-клан).

За что Левитт разозлилась на журналиста

Руководительница пресс-службы администрации Трампа 27-летняя Кэролайн Левитт известна тем, что даже беременной объездила всю страну в предвыборные компании своего босса. Президент США очень ценит ее персональную преданность.

Пресс-секретарь жестко расправляется с либеральными и демократическими журналистами оставляя их без аккредитации и не упускает возможности оскорбить их чуть ли не нецензурной бранью прямо в глаза. При этом якобы является фанатичной христианкой.

На этот раз жертвой так называемой "Наци-Барби" стал корреспондент HuffPost, который задал интересный вопрос:

"Кто именно выбрал Будапешт, как место встречи, с учетом того, что именно в этом городе был подписан печально известный "Будапештский меморандум", который якобы должен был гарантировать безопасность Украине"?

На это КККеролайн Левитт, не моргнув и глазом ответила:

"Твоя мама это сделала!".

После того как репортер спросил Левитт, считает ли она свой ответ смешным, она ответила:

"Мне смешно, что вы на самом деле считаете себя журналом. Вы крайне левый хакер, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, они просто не говорят вам этого в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и глупые вопросы", — поставила точку в скандале хамка.

При этом, можно сделать вывод, что "Наци-Барби" действительно держит аккредитованных журналистов в своем КККулаке, ведь ни один из них не осмелился встать на защиту коллеги.

Контекст вопроса журналиста: В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум от РФ, США и Великобритании, который гарантировал безопасность и уважение суверенитета от подписантов. К сожалению, меморандум - это политический (не договор с жесткими юридическими обязательствами под международным правом) документ, поэтому не имеет механизма принудительного обеспечения.

Напомним, ранее сообщалось о скандале из-за переименования сквера в честь Трампа в Чернигове. В Институте нацпамяти настаивают на нарушении закона.

А сам Трамп тоже недавно попал в скандал во время выступления в израильском Кнессете. Двое израильских парламентариев сорвали его речь.

