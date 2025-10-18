Скандалістка з Білого дому нахамила журналісту через питання про Україну — що сталось

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Фото: Reuters

Пресслужба Білого дому на чолі з грубіянкою Керолайн Левіт потрапила в черговий скандал. Цього разу там на очах у присутніх просто нахамили журналісту ліберального видання за невинне питання щодо вибору місця зустрічі Трампа та Путіна.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на HuffPost, чий кореспондент і став жертвою Керолайн Левітт, яку ліберали та демократи давно охрестили "Наці-Барбі" та "КККеролайн" (відсилання на Ку-клукс-клан).

Реклама

Читайте також:

За що Левітт розлютилась на журналіста

Очільниця пресслужби адміністрації Трампа 27-річна Керолайн Левітт відома тим, що навіть вагітною об'їздила всю країну у передвиборчі компанії свого боса. Президент США дуже цінує її персональну відданість.

Речниця жорстко розправляється з ліберальними та демократичними журналістами залишаючи їх без акредитації та не упускає можливості образити їх ледь не нецензурною лайкою прямо в очі. При цьому нібито є фанатичною християнкою.

Цього разу жертвою так званої "Наці-Барбі" став кореспондент HuffPost, який поставив цікаве питання:

"Хто саме обрав Будапешт, як місце зустрічі, з урахуванням того, що саме в цьому місті був підписаний сумнозвісний "Будапештський меморандум", який нібито мав гарантувати безпеку Україні"?

На це КККеролайн Левітт, не моргнув й оком відповіла:

"Твоя мама це зробила!".

Після того як репортер запитав Левітт, чи вважає вона свою відповідь смішною, вона відповіла:

"Мені смішно, що ви насправді вважаєте себе журналом. Ви крайній лівий хакер, якого ніхто не сприймає серйозно, включаючи ваших колег у ЗМІ, вони просто не говорять вам цього в обличчя. Перестаньте надсилати мені свої нещирі, упереджені та дурні запитання", — поставила крапку у скандалі хамка.

При цьому, можна зробити висновок, що "Наці-Барбі" дійсно тримає акредитованих журналістів у своєму КККулаку, адже жоден з них не осмілився встати на захист колеги.

Контекст питання журналіста: У 1994 році Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум від РФ, США та Великої Британії, що гарантував безпеку та повагу суверенітету від підписантів. На жаль, меморандум — це політичний (не договір з жорсткими юридичними зобов’язаннями під міжнародним правом) документ, тому не має механізму примусового забезпечення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про скандал через перейменування скверу на честь Трампа у Чернігові. В Інституті нацпам'яті наполягають на порушенні закону.

А сам Трамп теж нещодавно потрапив у скандал під час виступу в ізраїльському Кнесеті. Двоє ізраїльських парламентарів зірвали його промову.