Інститут нацпам'яті виступив проти появи у Чернігові скверу Трампа — чому це незаконно та не етично

Депутати Чернігівської міськради ухвалили рішення перейменувати сквер "Казка" на честь президента США Дональда Трампа. Мета раціональна й логічна: назва "Казка" грошей не принесе, а ось використавши марнославство Трампа є шанс приманити його до інвестицій та благодійної діяльності в області. Але Інститут нацпам'яті вже виступає проти.

Як перейменовували сквер на честь Трампа у Чернігові

Пресслужба Міськради інформує, що під час 46-ї позачергової сесії 22 депутати ухвалили рішення про перейменування сквера "Казка" у мікрорайоні Шерстянка на сквер "Трампа".

Ініціатором внесення питання про перейменування до порядку денного сесії стала депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко (фракція "Європейська Солідарність").

У пояснювальній записці до проєкту рішення було зазначено, що ця ініціатива "спрямована на привернення уваги міжнародної спільноти до героїчного опору мешканців Чернігова та складних викликів відбудови міста після російської збройної агресії".

Мета перейменування — розпочати діалог з колишнім президентом США Дональдом Трампом та його родиною, відкривши можливості для потенційної благодійної, гуманітарної та інвестиційної підтримки Чернігова.

Чому Інститут нацпам'яті виступає проти скверу Трампа

У відомстві вважають рішення про перейменування незаконним, передає Суспільне. Повністю оцінити, чи гідна людина, щоб на її честь називали вулицю або сквер, можна лише після того, як вона закінчить свій життєвий шлях.

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у відповідному законі... Наскільки мені відомо, депутати-ініціатори цього перейменування були поінформовані юристом, що це заборонено законом. Але сталося, як сталося. На мій погляд — це дуже погано", — заявив у коментарі Суспільному представник Інституту національної пам'яті Сергій Бутко.

Він вважає, що у нас зараз дуже багато Героїв України, на жаль посмертно, і було б гідно називати вулиці та сквери саме на їхню честь.

Раніше повідомлялось, що на Вінничині використали прізвище футболіста Малиновського, щоб не перейменовувати вулицю названу на честь радянського генерала. Цікаво, що сам футболіст жодним чином не має відношення до Вінниччини. Це могло б якось "спрацювати" в Одесі, адже обидва Малиновських народились саме там.

Тим часом в Одесі продовжують увічнювати пам’ять полеглих захисників. Вулиця Середня тепер має ім’я Героя України Олександра Свіща, а вулиця Чапаєва у Пересипському районі перейменована на честь героя АТО В’ячеслава Кирилова.