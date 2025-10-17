Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скандал зі сквером Трампа у Чернігові — не етично та незаконно

Скандал зі сквером Трампа у Чернігові — не етично та незаконно

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 06:05
Оновлено: 06:43
Інститут нацпам'яті виступив проти появи у Чернігові скверу Трампа — чому це незаконно та не етично
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Депутати Чернігівської міськради ухвалили рішення перейменувати сквер "Казка" на честь президента США Дональда Трампа. Мета раціональна й логічна: назва "Казка" грошей не принесе, а ось використавши марнославство Трампа є шанс приманити його до інвестицій та благодійної діяльності в області. Але Інститут нацпам'яті вже виступає проти.

Про неоднозначне рішення перейменування скверу повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як перейменовували сквер на честь Трампа у Чернігові

Скандал зі сквером Трампа у Чернігові — не етично та незаконно - фото 1
Рішення про перейменування скверу у Чернігові на честь Трампа. Фото: Скриншот

Пресслужба Міськради інформує, що під час 46-ї позачергової сесії 22 депутати ухвалили рішення про перейменування сквера "Казка" у мікрорайоні Шерстянка на сквер "Трампа". 

Ініціатором внесення питання про перейменування до порядку денного сесії стала депутатка Чернігівської міської ради Марина Семененко (фракція "Європейська Солідарність"). 

У пояснювальній записці до проєкту рішення було зазначено, що ця ініціатива "спрямована на привернення уваги міжнародної спільноти до героїчного опору мешканців Чернігова та складних викликів відбудови міста після російської збройної агресії".

Мета перейменування — розпочати діалог з колишнім президентом США Дональдом Трампом та його родиною, відкривши можливості для потенційної благодійної, гуманітарної та інвестиційної підтримки Чернігова.

Чому Інститут нацпам'яті виступає проти скверу Трампа

Скандал зі сквером Трампа у Чернігові — не етично та незаконно - фото 2
Представник Інституту нацпам'яті Сергій Бутко. Фото: Суспільне

У відомстві вважають рішення про перейменування незаконним, передає Суспільне. Повністю оцінити, чи гідна людина, щоб на її честь називали вулицю або сквер, можна лише після того, як вона закінчить свій життєвий шлях.

"На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у відповідному законі... Наскільки мені відомо, депутати-ініціатори цього перейменування були поінформовані юристом, що це заборонено законом. Але сталося, як сталося. На мій погляд — це дуже погано", — заявив у коментарі Суспільному представник Інституту національної пам'яті Сергій Бутко.

Він вважає, що у нас зараз дуже багато Героїв України, на жаль посмертно, і було б гідно називати вулиці та сквери саме на їхню честь.

Раніше повідомлялось, що на Вінничині використали прізвище футболіста Малиновського, щоб не перейменовувати вулицю названу на честь радянського генерала. Цікаво, що сам футболіст жодним чином не має відношення до Вінниччини. Це могло б якось "спрацювати" в Одесі, адже обидва Малиновських народились саме там.

Тим часом в Одесі продовжують увічнювати пам’ять полеглих захисників. Вулиця Середня тепер має ім’я Героя України Олександра Свіща, а вулиця Чапаєва у Пересипському районі перейменована на честь героя АТО В’ячеслава Кирилова. 

Дональд Трамп Чернігів Чернігівська область місцеві депутати міська рада перейменування
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації