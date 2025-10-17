В Чернигове сквер Сказка стал сквером Трампа — все детали переименования

Скандал со сквером Трампа в Чернигове — не этично и незаконно
Депутаты Черниговского горсовета приняли решение переименовать сквер "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа. Цель рациональная и логичная: название "Сказка" денег не принесет, а вот использовав тщеславие Трампа есть шанс приманить его к инвестициям и благотворительной деятельности в области. Но Институт нацпамяти уже выступает против.
О неоднозначном решении переименования сквера сообщают Новини.LIVE.
Как переименовывали сквер в честь Трампа в Чернигове
Пресс-служба Горсовета информирует, что во время 46-й внеочередной сессии 22 депутата приняли решение о переименовании сквера "Сказка" в микрорайоне Шерстянка на сквер "Трампа".
Инициатором внесения вопроса о переименовании в повестку дня сессии стала депутат Черниговского городского совета Марина Семененко (фракция "Европейская Солидарность").
В пояснительной записке к проекту решения было отмечено, что эта инициатива "направлена на привлечение внимания международного сообщества к героическому сопротивлению жителей Чернигова и сложным вызовам восстановления города после российской вооруженной агрессии".
Цель переименования — начать диалог с бывшим президентом США Дональдом Трампом и его семьей, открыв возможности для потенциальной благотворительной, гуманитарной и инвестиционной поддержки Чернигова.
Почему Институт нацпамяти выступает против сквера Трампа
В ведомстве считают решение о переименовании незаконным, передает Суспільне. Полностью оценить, достоин ли человек, чтобы в его честь называли улицу или сквер, можно только после того, как он закончит свой жизненный путь.
"В честь физического лица могут называть что-либо только после его смерти. Об этом говорится в соответствующем законе... Насколько мне известно, депутаты-инициаторы этого переименования были проинформированы юристом, что это запрещено законом. Но произошло, как произошло. На мой взгляд — это очень плохо", — заявил в комментарии Суспільному представитель Института национальной памяти Сергей Бутко.
Он считает, что у нас сейчас очень много Героев Украины, к сожалению посмертно, и было бы достойно называть улицы и скверы именно в их честь.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области использовали фамилию футболиста Малиновского, чтобы не переименовывать улицу, названную в честь советского генерала. Интересно, что сам футболист никоим образом не имеет отношения к Винницкой области. Это могло бы как-то "сработать" в Одессе, ведь оба Малиновских родились именно там.
Тем временем в Одессе продолжают увековечивать память павших защитников. Улица Средняя теперь носит имя Героя Украины Александра Свища, а улица Чапаева в Пересыпском районе переименована в честь героя АТО Вячеслава Кириллова.
Читайте Новини.LIVE!