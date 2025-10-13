Депутати влаштували провокацію під час виступу Трампа у Кнесеті

Трамп у Кнесеті. Фото: Getty Images

Під час виступу Дональда Трампа у Кнесеті двоє ізраїльських парламентарів зірвали промову, піднявши плакати з написом "геноцид". Інцидент стався у момент, коли президент США виступав перед депутатами, які зустріли його оваціями.

Про це повідомило медіа Clash Report у понеділок, 13 жовтня.

Провокація в парламенті Ізраїлю

Дональд Трамп став четвертим президентом США, який виступив у парламенті Ізраїлю, після Джиммі Картера, Білла Клінтона та Джорджа Буша-молодшого. Його промову на початку зустрічі супроводжували гучні оплески та підтримка депутатів. Однак через кілька хвилин двоє лівих членів Кнесету підняли плакати з написом "геноцид" і намагалися перервати виступ.

"Це було дуже ефективно", — іронічно прокоментував Трамп.

Після інциденту обох депутатів негайно вивели із зали засідань, а спікер парламенту вибачився перед Дональдом Трампом. Президент США відреагував спокійно й продовжив виступ без затримки.

Нагадаємо, сьогодні американський президент перебуває з офіційним візитом в Ізраїлі. Приїзд Трампа відбувається на тлі звільнення ізраїльських заручників у межах його плану врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше ми також інформували, що під час цього візиту Дональд Трамп оголосив про офіційне завершення війни в Секторі Гази, наголосивши, що ХАМАС дотримуватиметься домовленостей щодо роззброєння.