Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скандал у Кнесеті — Трампа перервали депутати під час виступу

Скандал у Кнесеті — Трампа перервали депутати під час виступу

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 15:52
Депутати влаштували провокацію під час виступу Трампа у Кнесеті
Трамп у Кнесеті. Фото: Getty Images

Під час виступу Дональда Трампа у Кнесеті двоє ізраїльських парламентарів зірвали промову, піднявши плакати з написом "геноцид". Інцидент стався у момент, коли президент США виступав перед депутатами, які зустріли його оваціями.

Про це повідомило медіа Clash Report у понеділок, 13 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Провокація в парламенті Ізраїлю

Дональд Трамп став четвертим президентом США, який виступив у парламенті Ізраїлю, після Джиммі Картера, Білла Клінтона та Джорджа Буша-молодшого. Його промову на початку зустрічі супроводжували гучні оплески та підтримка депутатів. Однак через кілька хвилин двоє лівих членів Кнесету підняли плакати з написом "геноцид" і намагалися перервати виступ.

"Це було дуже ефективно", — іронічно прокоментував Трамп. 

Після інциденту обох депутатів негайно вивели із зали засідань, а спікер парламенту вибачився перед Дональдом Трампом. Президент США відреагував спокійно й продовжив виступ без затримки. 

Нагадаємо, сьогодні американський президент перебуває з офіційним візитом в Ізраїлі. Приїзд Трампа відбувається на тлі звільнення ізраїльських заручників у межах його плану врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Раніше ми також інформували, що під час цього візиту Дональд Трамп оголосив про офіційне завершення війни в Секторі Гази, наголосивши, що ХАМАС дотримуватиметься домовленостей щодо роззброєння.

США Ізраїль Дональд Трамп виступ парламент
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації