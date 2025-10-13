Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Армия
Главная Новости дня Трамп прибыл в Израиль — что известно о визите

Трамп прибыл в Израиль — что известно о визите

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 10:34
Дональд Трамп прибыл в Израиль — что известно (видео)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прилетел в Израиль с официальным визитом. Самолет американского лидера приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" на фоне освобождения первых семи заложников в соответствии с мирным планом, который должен положить конец войне между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Трамп прилетел в Израиль

В аэропорту американского президента встречали премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с женой, президент Израиля Ицхак Герцог и посол Израиля в Вашингтоне Ехиэль Лейтер, а также спецпосланник США Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер с женой Иванкой Трамп.

Трамп, Нетаньяху и президент Ицхак Герцог торжественно прошли по красной дорожке от президентского самолета до лимузина США под звуки оркестра. Премьер Израиля сел в легендарный президентский лимузин "Зверь" вместе с Трампом.

В планах американского президента выступление перед израильским правительством кнессетом в честь завершения войны с ХАМАС. После чего Трамп отправится в египетский Шарм-эль-Шейх, где состоится саммит, посвященный урегулированию конфликта в Секторе Газа.

К слову, в Израиле главу Белого дома встречали гигантскими баннерами и плакатами со словами благодарности за помощь в прекращении боевых действий в Секторе Газа. Кроме того, на улицах Тель-Авива собрались тысячи людей, которые ждут возвращения израильских заложников из плена ХАМАСа.

Напомним, ХАМАС пообещал передать всех живых и погибших израильских заложников до полудня понедельника, 13 октября. Кроме того, ЦАХПЧ сообщил о возвращении еще семерых пленных.

Отметим, что 13 октября в Египте запланировано проведение международного саммита "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе", посвященного прекращению войны в секторе Газа. В то же время стало известно, что Израиль и ХАМАС не будут участвовать в этой встрече.

США Израиль Дональд Трамп визит
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
