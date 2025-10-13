Дональд Трамп прибув до Ізраїлю — що відомо (відео)

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю з офіційним візитом. Літак американського лідера приземлився в аеропорту "Бен-Гуріон" на тлі звільнення перших семи заручників відповідно до мирного плану, який має покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє видання Reuters.

Трамп прилетів до Ізраїлю

В аеропорту американського президента зустрічали прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з дружиною, президент Ізраїлю Іцхак Герцог і посол Ізраїлю у Вашингтоні Єхіель Лейтер, а також спецпосланець США Стів Віткофф, радник Джаред Кушнер із дружиною Іванкою Трамп.

Трамп, Нетаньягу та президент Іцхак Герцог урочисто пройшли червоною доріжкою від президентського літака до лимузина США під звуки оркестру. Прем'єр Ізраїлю сів у легендарний президентський лімузин "Звір" разом із Трампом.

У планах американського президента виступ перед ізраїльським урядом кнесетом на честь завершення війни із ХАМАС. Після чого Трамп вирушить до єгипетського Шарм-ель-Шейха, де відбудеться саміт, присвячений врегулюванню конфлікту в Секторі Газа.

До слова, у Ізраїлі очільника Білого дому зустрічали гігантськими банерами та плакатами зі словами вдячності за допомогу у припиненні бойових дій у Секторі Газа. Крім того, на вулицях Тель-Авіву зібралися тисячі людей, які чекають на повернення ізраїльських заручників з полону ХАМАСу.

Нагадаємо, ХАМАС пообіцяв передати усіх живих і загиблих ізраїльських заручників до полудня понеділка, 13 жовтня. Крім того, ЦАХПЛ повідомив про повернення ще сімох полонених.

Зазначимо, що 13 жовтня в Єгипті заплановано проведення міжнародного саміту "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху", присвяченого припиненню війни в секторі Газа. Водночас стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС не братимуть участі в цій зустрічі.