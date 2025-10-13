Ізраїль звільнив сімох заручників у межах операції Повернення додому

Родичі скандують за повернення рідних з полону. Фото: REUTERS/Nir Elias

Ізраїль проводить масштабну операцію "Повернення додому" — процес повернення заручників, які понад рік утримувалися у Секторі Гази. За офіційними даними, сімох заручників — Ейтана Мора, Алона Охеля, Зіва Бермана, Галі Бермана, Гая Гільбоа-Далаля, Омрі Мірана та Матана Ангреста — щойно було вивезено із Гази.

Про це повідомили у спільній заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Ізраїльської служби безпеки (ІСА).

Ізраїль повернув додому перших заручників

Відомо, що перші семеро заручників уже перетнули кордон у супроводі підрозділів ЦАХАЛу та ІСА і зараз прямують до пункту первинного прийому на півдні Ізраїлю. Там звільнені пройдуть медичне обстеження та возз’єднаються зі своїми родинами.

"Після двох років однієї з найжорстокіших воєн, яку ми знаємо, вона завершилася, але не закінчилася — ми уважно стежимо за розвитком подій на місцях. Це дуже знаменний день, нам вдається реалізувати ключову частину визначених військових цілей. Сьогодні ми хочемо побачити всіх заручників, це подія, в якій ви разом з військами ЦАХАЛу на передовій досягли чогось грандіозного, і я хочу висловити вам свою глибоку вдячність за це", — сказав начальник Генерального штабу ізраїльської армії Еяль Замір.

Звільнені із полону. Фото: The Times of Israel

Нагадаємо, за інформацією ЦАХАЛу, Ізраїль готовий прийняти наступну групу заручників, яких найближчим часом має передати Червоний Хрест. Також відомо, що другий етап звільнення живих заручників відбудеться близько о 10:00 на півдні Гази.

Тим часом палестинці масово повертаються до Гази — з'явилися кадри.