Україна
Палестинці тисячами повертаються до Гази — припинення вогню в дії

Палестинці тисячами повертаються до Гази — припинення вогню в дії

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 00:10
Колона з тисячами людей прямує до сектора Газа, який в результаті переговорів припинив обстрілювати ЦАХАЛ
Повернення біженців до Гази. Фото: Кадр з відео

З набранням чинності режиму припинення вогню в секторі Газа тисячі палестинців почали повертатися з півдня на північ регіону. Припинення вогню в секторі Газа набуло чинності о 12:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє видання TRT Haber

Читайте також:

Що відомо про повернення палестинців до Гази

Видання інформує, що на зворотному шляху палестинці користуються вулицею Рашида, яка забезпечує проїзд з центральної та південної частин Гази на північ.

Ізраїльська армія оголосила, що припинення вогню в секторі Газа набуло чинності о 12:00 за місцевим часом після досягнення угоди в Єгипті.

У письмовій заяві армія заявила, що часткове виведення ізраїльських військ до точок, визначених як "жовта лінія", завершено.

Нагадаємо, напередодні, 10 жовтня, набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Сторони готуються до повернення заручників.

Водночас Дональд Трамп назвав дату, коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників. Це має відбутися найближчими днями.

Ізраїль Сектор Гази ХАМАС біженці Палестина припинення вогню
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
