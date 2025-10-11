Колона з тисячами людей прямує до сектора Газа, який в результаті переговорів припинив обстрілювати ЦАХАЛ

Повернення біженців до Гази. Фото: Кадр з відео

З набранням чинності режиму припинення вогню в секторі Газа тисячі палестинців почали повертатися з півдня на північ регіону. Припинення вогню в секторі Газа набуло чинності о 12:00 за місцевим часом.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Що відомо про повернення палестинців до Гази

Видання інформує, що на зворотному шляху палестинці користуються вулицею Рашида, яка забезпечує проїзд з центральної та південної частин Гази на північ.

Ізраїльська армія оголосила, що припинення вогню в секторі Газа набуло чинності о 12:00 за місцевим часом після досягнення угоди в Єгипті.

У письмовій заяві армія заявила, що часткове виведення ізраїльських військ до точок, визначених як "жовта лінія", завершено.

Нагадаємо, напередодні, 10 жовтня, набула чинності угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Сторони готуються до повернення заручників.

Водночас Дональд Трамп назвав дату, коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників. Це має відбутися найближчими днями.