Повернення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату, коли це відбудеться

Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Президент США Дональд Трамп озвучив орієнтовну дату звільнення ізраїльських заручників організацією ХАМАС. За його словами, це має відбутися найближчими днями.
Про це американський лідер заявив під час засідання уряду у четвер, 9 жовтня.
Трамп висловився про звільнення ізраїльських заручників
За словами, обмін полоненими має відбутися "в понеділок або вівторок".
"Ми домоглися звільнення всіх заручників. Їх мають звільнити у понеділок або вівторок. Їхнє повернення це складний процес. Краще не буду казати, що потрібно зробити, щоб їх повернути", — сказав Трамп.
Звільнення заручників відбудеться в рамках мирної угоди, підписання якої очікується найближчим часом. У межах домовленостей Ізраїль обіцяє звільнити палестинців, що утримуються у його в'язницях, в обмін на повернення своїх громадян.
Нагадаємо, раніше у ХАМАС погодилися звільнити усіх заручників та обговорити мирну угоду, яку запропонував президент США.
А також Дональд Трамп анонсував свої поїздку на Близький Схід.
