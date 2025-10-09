Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Новини дня Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату

Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:21
Повернення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату, коли це відбудеться
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучив орієнтовну дату звільнення ізраїльських заручників організацією ХАМАС. За його словами, це має відбутися найближчими днями.

Про це американський лідер заявив під час засідання уряду у четвер, 9 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Трамп висловився про звільнення ізраїльських заручників

За словами, обмін полоненими має відбутися "в понеділок або вівторок".

"Ми домоглися звільнення всіх заручників. Їх мають звільнити у понеділок або вівторок. Їхнє повернення це складний процес. Краще не буду казати, що потрібно зробити, щоб їх повернути", — сказав Трамп.

Звільнення заручників відбудеться в рамках мирної угоди, підписання якої очікується найближчим часом. У межах домовленостей Ізраїль обіцяє звільнити палестинців, що утримуються у його в'язницях, в обмін на повернення своїх громадян.

Нагадаємо, раніше у ХАМАС погодилися звільнити усіх заручників та обговорити мирну угоду, яку запропонував президент США.

А також Дональд Трамп анонсував свої поїздку на Близький Схід.

США Ізраїль Дональд Трамп заручники ХАМАС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації