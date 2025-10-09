Повернення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату, коли це відбудеться

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп озвучив орієнтовну дату звільнення ізраїльських заручників організацією ХАМАС. За його словами, це має відбутися найближчими днями.

Про це американський лідер заявив під час засідання уряду у четвер, 9 жовтня.

Трамп висловився про звільнення ізраїльських заручників

За словами, обмін полоненими має відбутися "в понеділок або вівторок".

"Ми домоглися звільнення всіх заручників. Їх мають звільнити у понеділок або вівторок. Їхнє повернення це складний процес. Краще не буду казати, що потрібно зробити, щоб їх повернути", — сказав Трамп.

Звільнення заручників відбудеться в рамках мирної угоди, підписання якої очікується найближчим часом. У межах домовленостей Ізраїль обіцяє звільнити палестинців, що утримуються у його в'язницях, в обмін на повернення своїх громадян.

Нагадаємо, раніше у ХАМАС погодилися звільнити усіх заручників та обговорити мирну угоду, яку запропонував президент США.

А також Дональд Трамп анонсував свої поїздку на Близький Схід.