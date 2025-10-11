Видео
Главная Новости дня Тисячи беженцев возвращаются в Газу — прекращение огня работает

Дата публикации 11 октября 2025 00:10
Колонна с тысячами людей направляется в сектор Газа, который в результате переговоров прекратил обстреливать ЦАХАЛ
Возвращение беженцев в Газу. Фото: Кадр из видео

Со вступлением в силу режима прекращения огня в секторе Газа тысячи палестинцев начали возвращаться с юга на север региона. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 по местному времени.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

Что известно о возвращении палестинцев в Газу

Издание информирует, что на обратном пути палестинцы пользуются улицей Рашида, которая обеспечивает проезд из центральной и южной частей Газы на север.

Израильская армия объявила, что прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:00 по местному времени после достижения соглашения в Египте.

В письменном заявлении армия заявила, что частичный вывод израильских войск к точкам, определенным как "желтая линия", завершен.

Напомним, накануне, 10 октября, вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Стороны готовятся к возвращению заложников.

В то же время Дональд Трамп назвал дату, когда ХАМАС освободит израильских заложников. Это должно произойти в ближайшие дни.

Израиль Сектор Газа ХАМАС беженцы Палестина прекращение огня
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
