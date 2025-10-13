Ізраїль та ХАМАС проведуть обмін заручниками — що відомо

Фото: Прихильники та члени сімей заручників. REUTERS/Nir Elias

Згідно з умовами нової угоди про припинення вогню, бойовики ХАМАС мають до полудня понеділка 13 жовтня звільнити решту заручників, яких утримують у Газі з 7 жовтня 2023 року — дня, коли угруповання здійснило раптовий напад на Ізраїль, що призвів до початку війни. Першу групу з 20 живих людей планують відпустити одночасно.

Про це повідомляє Reuters.

ХАМАС звільнить ізраїльських заручників

За даними ізраїльських ЗМІ, операція почнеться о 8:00 ранку за місцевим часом (05:00 за Гринвічем) у районі коридору Нецарім, а продовжиться о 10:00 у Хан-Юнісі, на півдні Сектора Гази.

Після передачі живих заручників планується повернення такожй й тіл 28 загиблих. Водночас Ізраїль, згідно з домовленостями, має звільнити 1700 палестинців, утримуваних у Газі від початку війни, а також 22 неповнолітніх і передати тіла 360 бойовиків. Звільнення палестинських ув’язнених розпочнеться одразу після того, як живі заручники дістануться ізраїльської території.

Вважається, що з 48 осіб, які залишаються в полоні, лише 20 живі. Більшість із них були викрадені під час атаки ХАМАС на музичний фестиваль Nova Music, який відбувався неподалік кібуцу Рейм. Серед них — 24-річний піаніст Алон Охель, 32-річний Авінатан Ор і 24-річний Ев’ятар Давид. Востаннє Давида показували у серпневому відео ХАМАС: він виглядав виснаженим і, за його власними словами, копав "собі могилу".

Ще семеро заручників були викрадені зі своїх домівок у кібуцах поблизу кордону з Газою. Серед них — близнюки Галі та Зів Берман (28 років), а також брати Аріель (28 років) і Девід Куніо (35 років).

У списку полонених також двоє ізраїльських солдатів-призовників — 22-річний Матан Ангрест і 20-річний Німрод Коен, яких ХАМАС захопив 7 жовтня під час боїв.

Серед загиблих заручників четверо іноземців. Троє з них — танзанійський студент і двоє тайських робітників — були оголошені мертвими заочно. Доля непальського студента Біпіна Джоші залишається невідомою.

У Тель-Авіві тим часом сотні людей зібралися на площі Заручників, очікуючи на повернення полонених додому. Очікується, що серед тих, кого ХАМАС звільнить у понеділок, будуть: Бар Абрахам Куперштейн, Ев’ятар Давид, Йосеф-Хаїм Охана, Сегев Калфон, Авінатан Ор, Елкана Бохбот, Максим Геркін, Німрод Коен, Матан Ангрест, Матан Зангаукер, Ейтан Горн, Ейтан Абрахам Мор, Галі Берман, Зів Берман, Омрі Міран, Алон Охель, Гай Гілбоа-Далал, Ром Браславскі, Аріель Куніо та Девід Куніо.

Нагадаємо, також 13 жовтня, в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх проведуть міжнародний саміт, щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа. Проте, туди не прибуде ані ХАМАС, ані Ізраїль.

Тим часом палестинці уже повертаються до Гази щойно угода про мир набула чинності.