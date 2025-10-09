Відео
Україна
Бойові дії в секторі Газа завершені — у ХАМАС виступили із заявою
Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 21:50
Війна у сектора Газа завершена - заява ХАМАС
Термінова новина

Представники руху ХАМАС заявили, що отримали офіційні гарантії припинення війни в секторі Газа. За їхніми словами, посередниками в укладенні домовленості виступили США та міжнародні партнери, які підтвердили завершення бойових дій.

 

Рух ХАМАС повідомив, що домовленість передбачає остаточне припинення війни між ізраїльською стороною та палестинцями. "Ми отримали гарантії від посередників та адміністрації США, які всі підтверджують, що війну остаточно завершено", — заявили у ХАМАС.

Як зазначається, ключову роль у досягненні домовленостей відіграли американська адміністрація та посередники з низки країн регіону.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі стала восьмим конфліктом, який він "врегулював", та висловив сподівання, що наступною завершиться війна в Україні.

ХАМАС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
