Война в секторе Газа завершена — заявление ХАМАС

Представители движения ХАМАС заявили, что получили официальные гарантии прекращения войны в Секторе Газа. По их словам, посредниками в заключении договоренности выступили США и международные партнеры, которые подтвердили завершение боевых действий.

Об этом заявил лидер группировки Халиль аль-Хайя во время своего обращения в четверг, 9 октября.

Халиль аль-Хайя сообщил, что договоренность предусматривает окончательное прекращение войны между израильской стороной и палестинцами. Он отметил, что ключевую роль в достижении договоренностей сыграли американская администрация и посредники из ряда стран региона.

"Мы получили гарантии от посредников и администрации США, которые все подтверждают, что война окончательно завершена", — заявили в ХАМАС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже в начале следующей недели ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Иерусалим в свою очередь освободит заключенных палестинцев.

Кроме того, американский лидер заявил о перестройке Сектора Газа после окончания боевых действий.