Война в секторе Газа завершена — заявление ХАМАС

Война в Секторе Газа завершена — в ХАМАС выступили с заявлением
Представители движения ХАМАС заявили, что получили официальные гарантии прекращения войны в Секторе Газа. По их словам, посредниками в заключении договоренности выступили США и международные партнеры, которые подтвердили завершение боевых действий.
Об этом заявил лидер группировки Халиль аль-Хайя во время своего обращения в четверг, 9 октября.
ХАМАС объявил о прекращении войны между Израилем и Палестиной
Халиль аль-Хайя сообщил, что договоренность предусматривает окончательное прекращение войны между израильской стороной и палестинцами. Он отметил, что ключевую роль в достижении договоренностей сыграли американская администрация и посредники из ряда стран региона.
"Мы получили гарантии от посредников и администрации США, которые все подтверждают, что война окончательно завершена", — заявили в ХАМАС.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что уже в начале следующей недели ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Иерусалим в свою очередь освободит заключенных палестинцев.
Кроме того, американский лидер заявил о перестройке Сектора Газа после окончания боевых действий.
