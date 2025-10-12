Саміт миру щодо Сектора Газа - Ізраїль і ХАМАС участі не братимуть

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: REUTERS

Завтра в понеділок, 13 жовтня, в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх пройде міжнародний саміт, який буде присвячений остаточному врегулюванню ситуації в Секторі Газа. На захід запрошено понад 20 країн, проте не буде головних сторін конфлікту — Ізраїлю та угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід і видання The Times of Israel.

Що відомо про саміт миру щодо Сектора Газа

Важливо зазначити, нещодавно стало відомо, що в Шарм-ель-Шейху під співголовуванням президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі та президента США Дональд Трампа відбудеться саміт миру. Його мета - остаточно припинити війну в Секторі Газа.

За даними журналіста Axios, Держдепартамент офіційно запросив на саміт вищих представників понад 20 країн. До переліку учасників, крім США, увійшли Іспанія, Японія, Азербайджан, Вірменія, Угорщина, Індія, Сальвадор, Кіпр, Греція, Бахрейн, Кувейт і Канада. Також є інформація, що запрошено й Іран.

Крім того, у зустрічі братимуть участь високопоставлені представники Британії, Німеччини, Франції, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану, Індонезії і навіть генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Водночас журналіст Барак Равід пише, що Ізраїль не братиме участі в саміті. Крім цього, член політбюро ХАМАС в інтерв'ю AFP сказав, що палестинське терористичне угруповання теж "не братиме участі".

Нагадаємо, що в п'ятницю 10 жовтня, о 12:00, угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності. Тепер сторони готуються до повернення заручників, що попередньо, має відбутися в понеділок.

Також ми писали, що Трамп днями анонсував свою поїздку до Єгипту і додав, що Сектор Гази після укладення угоди повністю перебудують.