Израиль и ХАМАС не будут участвовать в саммите мира по Газе

Израиль и ХАМАС не будут участвовать в саммите мира по Газе

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 06:21
Саммит мира по Сектору Газа — Израиль и ХАМАС участвовать не будут
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS

Завтра в понедельник, 13 октября, в египетском городе Шарм-эль-Шейх пройдет международный саммит, который будет посвящен окончательному урегулированию ситуации в Секторе Газа. На мероприятие приглашены более 20 стран, однако не будет главных сторон конфликта — Израиля и группировки ХАМАС.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид и издание The Times of Israel.

Читайте также:

Что известно о саммите мира по Сектору Газа

Важно отметить, недавно стало известно, что в Шарм-эль-Шейхе под сопредседательством президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональд Трампа состоится саммит мира. Его цель — окончательно прекратить войну в Секторе Газа.

По данным журналиста Axios, Госдепартамент официально пригласил на саммит высших представителей более 20 стран. В перечь участников, кроме США, вошли Испания, Япония, Азербайджан, Армения, Венгрия, Индия, Сальвадор, Кипр, Греция, Бахрейн, Кувейт и Канада. Также есть информация, что приглашен и Иран.

Кроме того, во встрече буду участвовать высокопоставленные представители Британии, Германии, Франции, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана, Индонезии и даже генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время журналист Барак Равид пишет, что Израиль не будет участвовать в саммите. Помимо этого, член политбюро ХАМАС в интервью AFP сказал, что палестинская террористическая группировка тоже "не будет участвовать".

Напомним, что в пятницу 10 октября, в 12:00, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. Теперь стороны готовятся к возвращению заложников, что предварительно, должно произойти в понедельник.

Также мы писали, что Трамп на днях анонсировал свою поездку в Египет и добавил, что Сектор Газа после заключения сделки полностью перестроят.

США Израиль война Сектор Газа ХАМАС саммит
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
