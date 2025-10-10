Видео
Главная Новости дня Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в действие

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в действие

Дата публикации 10 октября 2025 13:10
Перемирие между Израилем и ХАМАС — соглашение вступило в действие
Израильские танки вблизи границы с Газой. Фото: REUTERS/Ammar Awad

В пятницу, 10 октября, в 12:00 вступило в действие соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Стороны готовятся к возвращению заложников.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Х.

Читайте также:

Прекращение войны в Секторе Газа

"Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00. С этого времени войска Армии обороны Израиля начали занимать позиции вдоль обновленных линий развертывания, готовясь к соглашению о прекращении огня и возвращении заложников", — говорится в сообщении.

Там также сообщили, что ЦАХАЛ в составе Южного командования развернуты в этом районе и будут продолжать устранять любую непосредственную угрозу.

Припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
Скриншот сообщения Армии обороны Израиля

Напомним, ранее в ХАМАС выступили с заявлением, что получили официальные гарантии прекращения войны в Секторе Газа. Посредниками в заключении договоренности выступили США и международные партнеры.

В то же время Дональд Трамп назвал дату, когда ХАМАС освободит израильских заложников. Это должно произойти в ближайшие дни.

Израиль Сектор Газа ХАМАС перемирие соглашение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
