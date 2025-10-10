Перемирие между Израилем и ХАМАС — соглашение вступило в действие

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в действие
В пятницу, 10 октября, в 12:00 вступило в действие соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Стороны готовятся к возвращению заложников.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Х.
Прекращение войны в Секторе Газа
"Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00. С этого времени войска Армии обороны Израиля начали занимать позиции вдоль обновленных линий развертывания, готовясь к соглашению о прекращении огня и возвращении заложников", — говорится в сообщении.
Там также сообщили, что ЦАХАЛ в составе Южного командования развернуты в этом районе и будут продолжать устранять любую непосредственную угрозу.
Напомним, ранее в ХАМАС выступили с заявлением, что получили официальные гарантии прекращения войны в Секторе Газа. Посредниками в заключении договоренности выступили США и международные партнеры.
В то же время Дональд Трамп назвал дату, когда ХАМАС освободит израильских заложников. Это должно произойти в ближайшие дни.
