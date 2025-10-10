Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС — угода вступила в дію

Угода про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС вступила в дію
У п'ятницю, 10 жовтня, о 12:00 вступила в дію угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Сторони готуються до повернення заручників.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Х.
Припинення війни в Секторі Газа
"Угода про припинення вогню набула чинності о 12:00. З цього часу війська Армії оборони Ізраїлю почали займати позиції вздовж оновлених ліній розгортання, готуючись до угоди про припинення вогню та повернення заручників", — йдеться у повідомленні.
Там також повідомили, що ЦАХАЛ у складі Південного командування розгорнуті в цьому районі та продовжуватимуть усувати будь-яку безпосередню загрозу.
Нагадаємо, раніше у ХАМАС виступили із заявою, що отримали офіційні гарантії припинення війни в Секторі Гази. Посередниками в укладенні домовленості виступили США та міжнародні партнери.
Водночас Дональд Трамп назвав дату, коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників. Це має відбутися найближчими днями.
