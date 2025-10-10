Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС — угода вступила в дію

Ізраїльські танки поблизу кордону з Газою. Фото: REUTERS/Ammar Awad

У п'ятницю, 10 жовтня, о 12:00 вступила в дію угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Сторони готуються до повернення заручників.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Х.

Реклама

Читайте також:

Припинення війни в Секторі Газа

"Угода про припинення вогню набула чинності о 12:00. З цього часу війська Армії оборони Ізраїлю почали займати позиції вздовж оновлених ліній розгортання, готуючись до угоди про припинення вогню та повернення заручників", — йдеться у повідомленні.

Там також повідомили, що ЦАХАЛ у складі Південного командування розгорнуті в цьому районі та продовжуватимуть усувати будь-яку безпосередню загрозу.

Скриншот допису Армії оборони Ізраїлю

Нагадаємо, раніше у ХАМАС виступили із заявою, що отримали офіційні гарантії припинення війни в Секторі Гази. Посередниками в укладенні домовленості виступили США та міжнародні партнери.

Водночас Дональд Трамп назвав дату, коли ХАМАС звільнить ізраїльських заручників. Це має відбутися найближчими днями.