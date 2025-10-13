Израиль и ХАМАС проведут обмен заложниками — что известно

Фото: Сторонники и члены семей заложников. REUTERS/Nir Elias

Согласно условиям нового соглашения о прекращении огня, боевики ХАМАС должны до полудня понедельника 13 октября освободить остальных заложников, которых удерживают в Газе с 7 октября 2023 года — дня, когда группировка совершила внезапное нападение на Израиль, что привело к началу войны. Первую группу из 20 живых людей планируют отпустить одновременно.

Об этом сообщает Reuters.

По данным израильских СМИ, операция начнется в 8:00 утра по местному времени (05:00 по Гринвичу) в районе коридора Нецарим, а продолжится в 10:00 в Хан-Юнисе, на юге Сектора Газа.

После передачи живых заложников планируется возвращение также и тел 28 погибших. В то же время Израиль, согласно договоренностям, должен освободить 1700 палестинцев, удерживаемых в Газе с начала войны, а также 22 несовершеннолетних и передать тела 360 боевиков. Освобождение палестинских заключенных начнется сразу после того, как живые заложники доберутся до израильской территории.

Считается, что из 48 человек, которые остаются в плену, только 20 живы. Большинство из них были похищены во время атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova Music, который проходил неподалеку от кибуца Рейм. Среди них — 24-летний пианист Алон Охель, 32-летний Авинатан Ор и 24-летний Эвьятар Давид. Последний раз Давида показывали в августовском видео ХАМАС: он выглядел истощенным и, по его собственным словам, копал "себе могилу".

Еще семеро заложников были похищены из своих домов в кибуцах вблизи границы с Газой. Среди них — близнецы Гали и Зив Берман (28 лет), а также братья Ариэль (28 лет) и Дэвид Кунио (35 лет).

В списке пленных также двое израильских солдат-призывников - 22-летний Матан Ангрест и 20-летний Нимрод Коэн, которых ХАМАС захватил 7 октября во время боев.

Среди погибших заложников четверо иностранцев. Трое из них — танзанийский студент и двое тайских рабочих — были объявлены мертвыми заочно. Судьба непальского студента Бипина Джоши остается неизвестной.

В Тель-Авиве тем временем сотни людей собрались на площади Заложников, ожидая возвращения пленных домой. Ожидается, что среди тех, кого ХАМАС освободит в понедельник, будут: Бар Абрахам Куперштейн, Эвъятар Давид, Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сегев Калфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Максим Геркин, Нимрод Коэн, Матан Ангрест, Матан Зангаукер, Эйтан Горн, Эйтан Абрахам Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гилбоа-Далал, Ром Браславски, Ариэль Кунио и Дэвид Кунио.

Напомним, также 13 октября, в египетском городе Шарм-эль-Шейх проведут международный саммит по урегулированию ситуации в Секторе Газа. Однако, туда не прибудет ни ХАМАС, ни Израиль.

Между тем палестинцы уже возвращаются в Газу как только соглашение о мире вступило в силу.