Израиль освободил семерых заложников в рамках операции Возвращение домой

Родственники скандируют за возвращение родных из плена. Фото: REUTERS/Nir Elias

Израиль проводит масштабную операцию "Возвращение домой" -= процесс возвращения заложников, которые более года удерживались в Секторе Газа. По официальным данным, семь заложников — Эйтана Мора, Алона Охеля, Зива Бермана, Гали Бермана, Гая Гильбоа-Далаля, Омри Мирана и Матана Ангреста -= только что были вывезены из Газы.

Об этом сообщили в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Израильской службы безопасности (ИСА).

Известно, что первые семь заложников уже пересекли границу в сопровождении подразделений ЦАХАЛа и ИСА и сейчас направляются в пункт первичного приема на юге Израиля. Там освобожденные пройдут медицинское обследование и воссоединятся со своими семьями.

"После двух лет одной из самых жестоких войн, которую мы знаем, она завершилась, но не закончилась — мы внимательно следим за развитием событий на местах. Это очень знаменательный день, нам удается реализовать ключевую часть определенных военных целей. Сегодня мы хотим увидеть всех заложников, это событие, в котором вы вместе с войсками ЦАХАЛа на передовой достигли чего-то грандиозного, и я хочу выразить вам свою глубокую благодарность за это", — сказал начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир.

Освобожденные из плена. Фото: The Times of Israel

Напомним, по информации ЦАХАЛа, Израиль готов принять следующую группу заложников, которых в ближайшее время должен передать Красный Крест. Также известно, что второй этап освобождения живых заложников состоится около 10:00 на юге Газы.

Тем временем палестинцы массово возвращаются в Газу - появились кадры.