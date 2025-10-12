Президент Єгипту разом із Трампом проведуть саміт миру 13 жовтня щодо Гази

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У понеділок, 13 жовтня, в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) відбудеться міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Він буде присвячений припиненню війни в Секторі Газа.

Про це йдеться в публікації канцелярії президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі.

Що відомо про майбутній саміт

У канцелярії анонсували, що саміт пройде під співголовуванням президента Єгипту та американського глави держави Дональда Трампа. Також участь візьмуть лідери понад 20 країн.

Мета саміту полягає у припиненні війни в Секторі Газа, активізації зусиль зі встановлення миру і стабільності на Близькому Сході, а також початку нового етапу регіональної безпеки і стабільності.

"Цей саміт проводиться у світлі бачення президента США Трампа щодо досягнення миру в регіоні та його невтомних зусиль із припинення конфліктів у всьому світі", — додали в канцлерці президента Єгипту.

Нагадаємо, днями Трамп анонсував, що цими вихідними вирушить до Єгипту, де буде підписано угоду про мир у Секторі Гази. Після цього, за словами Трампа, місто Газа буде повністю перебудовано.

Також зазначимо, що в п'ятницю 10 жовтня, о 12:00, між Ізраїлем і ХАМАС уступила угода про припинення вогню. Тепер сторони готуються до повернення заручників.